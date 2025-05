Ufficiale Dinamo Kiev, rinnova la leggenda Yarmolenko. Resterà per un'altra stagione

Il veterano rinnova. La Dinamo Kiev ha annunciato il rinnovo di uno dei calciatori ucraini più rappresentativi degli ultimi anni: Andriy Yarmolenko, 35 anni, resterà anche nella prossima stagione.

"La Dinamo Kiev e la leggenda del club Andriy Yarmolenko hanno concordato di prolungare il contratto dell'attaccante per un'altra stagione", si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale. "In questa stagione Andriy ha collezionato 20 presenze in Premier League (con 7 gol realizzati), 3 in Coppa d'Ucraina (1 gol) e 9 in Europa (4 gol). In questa stagione Yarmolenko ha vinto il suo quarto campionato con la Dinamo e ha contribuito in modo determinante al successo della squadra. Ha anche vinto due Coppe d'Ucraina e tre Supercoppe.

Grazie al gol segnato nell'ultima partita disputata, Andrii è diventato il miglior marcatore di sempre della Dynamo in UPL (114 gol)".