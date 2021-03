Diritti tv 2021-24, resta un pacchetto di assegnare: sfida Sky-Mediaset per 3 gare in co-esclusiva

Con DAZN che ha acquistato due dei tre pacchetti dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024, quello per sette partite a giornata in esclusiva e quello per le altre 3 in co-esclusiva, resta adesso da assegnare soltanto l'ultimo, l'altro che prevede la trasmissione delle tre gare in co-esclusiva. Sia Sky che Mediaset sono interessate, con le trattative che continueranno fino a lunedì 29 marzo.