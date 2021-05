Domani Juve-Inter, Pirlo svela 3/11 di formazione: "E potrebbe giocare Demiral dal 1'"

Alex Sandro, Chiesa e Szczesny in campo dal primo minuto domani contro l'Inter. L'ha detto quest'oggi in conferenza stampa Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro l'Inter - gara valida per la 37esima giornata di Serie A - ha aperto anche alla possibilità di vedere Demiral in campo dal primo minuto: "Ha recuperato dall'infortunio, si sta allenando con la squadra da un paio di settimane. Poteva giocare dall'inizio già mercoledì perché Bonucci aveva un problema al polpaccio. Sì, potrebbe anche iniziare".

