Domani Locatelli firma il rinnovo con la Juventus: quanto guadagnerà. Poi altri due (anzi tre)

La Juventus prosegue nella sua campagna rinnovi e il prossimo sulla lista è il capitano, il centrocampista Manuel Locatelli. L'accordo per estendere il vincolo tra la società bianconera e il suo regista e capitano fino al 2030 è stato definito, così come il giorno in cui il nuovo contratto sarà firmato da Locatelli e l'estensione del rapporto professionale sarà anche annunciata con i crismi dell'ufficialità. Il giorno prescelto, fa sapere Tuttosport, è domani.

Con la firma sul nuovo accordo con la Juventus, Locatelli guadagnerà oltre 4 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi, con l'accordo che viene esteso di due anni rispetto alla precedente scadenza del 2030. Il rinnovo di Locatelli alla Juventus serve anche per scacciare le sirene inglesi provenienti dalla Premier League, con le prime voci che parlavano di Tottenham (dove, per esempio, ritroverebbe quel De Zerbi con cui a Sassuolo ha vissuto un periodo fruttuoso) o Arsenal.

E non solo Locatelli: nell'agenda dei prossimi rinnovi di casa Juventus ci sono già diversi appuntamenti. Al netto dei discorsi da riallacciare con Vlahovic alla fine della stagione, ci saranno anche altri incontri: tra i vari, c'è da lavorare sui fronti francesi, che portano al difensore Pierre Kalulu e al centrocampista Khephren Thuram.