Domani Udinese-Juventus, i convocati di Sottil: out Masina e Padelli per problemi muscolari

In vista della sfida di domani contro la Juventus, il tecnico dell'Udinese, Andrea Sottil, ha diramato la lista dei convocati. Assenti solo Masina e Padelli per problemi muscolari accusati in extremis, con i due giocatori che saranno valutati.

Portieri: Silvestri, Malusà, Piana

Difensori: Guessand, Kamara, Ferreira, Abankwah, Perez, Kabasele, Bijol, Zemura, Nwachukwu

Centrocampisti: Festy, Lovric, Zarraga, Quina, Walace, Camara, Samardzic, Pejicic

Attaccanti: Success, Beto, Aké, Lucca, Semedo, Thauvin