Dominio Atalanta sul Cagliari, orobici avanti 1-0 all'intervallo grazie a Miranchuk

Il Cagliari cede a due minuti dall'intervallo alla forza d'urto dell'Atalanta. Orobici in vantaggio per 1-0 grazie a una rete di Aleksej Miranchuk al 43'. Al "Gewiss Stadium" non c'è partita, con i nerazzurri che anche in assenza di Zapata e Ilicic, questa sera in panchina, dominano in lungo e in largo. La palla però sembra non voler entrare e sotto questo aspetto nota di merito per Guglielmo Vicario, che sta rimpiazzando degnamente il titolare Cragno, con alcuni interventi decisivi su Gosens, Freuler e Miranchuk. Cagliari che si difende, soffre e cerca di uscire dal proprio guscio anche se quasi mai danno l'impressione di poter essere pericolosi. La statistica che recita 65% di possesso palla dell'Atalanta rende l'idea anche se sembra restare fine a sé stessa, almeno fino a quando al 43' la situazione non si sblocca: Miranchuk è abile a girare a rete raccogliendo un traversone basso di Muriel, che sfonda in area e arriva al fondo mettendo il pallone in mezzo. L'ucraino si conferma uomo degli esordi: in rete alla prima di Champions, di campionato e anche di Coppa Italia.