Donnarumma e un futuro da scrivere: quanto vale? Solo 4 portieri hanno un valore più alto

vedi letture

Sessanta milioni di euro. E' questo, secondo 'Transfermarkt', il valore di mercato di Gianluigi Donnarumma, portiere classe '99 in scadenza di contratto col Milan il cui futuro ad oggi è tutto da scrivere.

Secondo il sito specializzato in valutazioni di mercato, già oggi Donnarumma è il quinto portiere col valore di mercato più alto. E proprio per questo motivo - e per il fatto di essere a scadenza, avere solo 22 anni e già oltre 200 presenze in Serie A - la sua richiesta economica per firmare il nuovo contratto è significativa.

Ecco la top cinque dei portiere col valore di mercato più alto

Jan Oblak (90 milioni di euro)

Alisson (80 milioni di euro)

Thibaut Courtois (75 milioni di euro

Marc-André ter Stegen (75 milioni di euro)

Gianluigi Donnarumma (60 milioni di euro)