Ufficiale Casertana, rinnovo per Oukhadda: il difensore firma un contratto biennale

Il difensore ha firmato un nuovo contratto di due anni con la formazione campana, le sue parole: "Per me è come tornare a casa"

La notizia era nell'aria, ora è arrivata anche l'ufficialità. Shady Oukhadda ha firmato un nuovo accordo con la Casertana per le prossime due stagioni.

La nota del club

Questo il comunicato ufficiale: "La Casertana blinda uno dei protagonisti della scorsa stagione. Shady Oukhadda ha firmato un nuovo accordo biennale con il club rossoblù, confermando la propria volontà di proseguire il percorso avviato lo scorso settembre in Campania. Classe 1999, originario di Abano Terme, Oukhadda è un difensore di grande duttilità, cresciuto nei settori giovanili di Padova e Torino, con cui ha conquistato una Coppa Italia Primavera. Il suo percorso tra i professionisti lo ha visto passare per Albissola, Siena e Gubbio prima dell'approdo al Modena, con cui ha conquistato la promozione in Serie B nel 2022. Nell'estate 2024 era stato ceduto in prestito al Benevento, prima di rescindere il contratto con i canarini emiliani e firmare con la Casertana lo scorso settembre. Nell'ultima stagione ha collezionato 39 presenze tra campionato e playoff, diventando uno dei punti fermi della squadra di mister Coppitelli".

Le sue parole

Dopo il rinnovo il giocatore ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Per me è come tornare a casa. Nella mia carriera raramente mi sono trovato così bene. La Casertana e Caserta città mi hanno fatto sentire ogni giorno il loro affetto e quella stima che non ha fatto altro che responsabilizzarmi ulteriormente. Sono contento di restare in rossoblù ed ho tanta voglia di migliorarmi e di essere ancora più importante per lo spogliatoio sia dentro che fuori dal campo".