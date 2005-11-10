Ufficiale Crotone, poker di acquisti: ecco Stauciuc e Tordini e i ritorni di Ruggiero e Guerra

La società calabrese ha annunciato l'ingaggio di quattro giocatori in vista della prossima stagione: la nota ufficiale del club

Un poker di acquisti per il Crotone. Il club calabrese ha infatti annunciato l'ingaggio di Bogdan Stauciuc e Mattia Tordini oltre ai ritorni di Walter Guerra e Zak Ruggiero. Questo il comunicato ufficiale del club:

"Il Football Club Crotone è lieto di comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di quattro calciatori: si tratta di Walter Guerra, Zak Ruggiero (per loro si tratta di un ritorno), Bogdan Stauciuc e Mattia Tordini. Guerra (classe 1992) ha già indossato la casacca pitagorica nella scorsa stagione, contraddistinguendosi per la sua grande serietà e l’impegno che ha sempre messo in ogni singolo allenamento e in ogni gara, e proseguirà la sua storia con gli squali fino al 30 giugno 2028.

Zak Ruggiero, che ha sottoscritto un contratto biennale, torna finalmente “a casa”. Dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Crotone è arrivato ad esordire in prima squadra, con gol vittoria, contro l’Arezzo in Coppa Italia nella stagione 2019-20. Il classe 2001 ha in seguito maturato diverse esperienze in giro per l’Italia e di recente ha indossato le maglie di Trapani e Audace Cerignola, mettendo a referto con i pugliesi 9 gol in 116 incontri. Stauciuc – anche per lui un contratto biennale – è un attaccante rumeno classe 2002 cresciuto nel settore giovanile del Torino e che si è messo in mostra in Serie D a suon di gol vincendo anche il campionato col Brindisi per poi effettuare nella passata stagione il salto di categoria in C col Trapani.

Tordini, 24 anni compiuti lo scorso 22 giugno, è cresciuto nelle giovanili dell’Inter e del Torino per poi esordire tra i professionisti col Novara. Successivamente ha maturato esperienze con Lecco (tra B e C), Padova, Messina e Alcione Milano. Per lui contratto biennale con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni, fino al 2029".