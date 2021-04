Dove può arrivare il Milan con Ibrahimovic? Lo svedese risponde chiaro: "Vedo grandi cose"

vedi letture

Se provi a chiudere gli occhi dove arriverete insieme tu e il Milan? Fresco di rinnovo fino al 2022, Zlatan Ibrahimovic affida a Milan TV i primi pensieri rispondendo anche a questa domanda: “Vedo grandi cose. Quando sono arrivato a metà campionato, e se guardi fino ad un anno dopo siamo stati sempre primi. Se questo fosse iniziato prima oggi ci sarebbe stato un altro trofeo in bacheca. Però adesso bisogna continuare, normalmente se fai bene per un anno ottieni qualcosa, invece adesso abbiamo fatto bene per un anno e ancora non è finito. Manca poco, dobbiamo continuare così e credere, perché se credi niente è impossibile. Abbiamo dimostrato, quando tanti parlavano e giudicavano “Questo Milan bla bla bla” noi in campo abbiamo dato tutte le risposte. Abbiamo lavorato con sacrificio e dimostrato che possiamo farlo. Poi quando vinci qualcosa hai fame, ne vuoi sempre di più. Quello è il segreto, ma prima devi vincere”.