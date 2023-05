Dubbio Leao, due ballottaggi per Inzaghi: -1 a Milan-Inter, le ultime di formazione

Ultime ore, ultimi dubbi, poi la notte porterà consiglio. Stefano Pioli e Simone Inzaghi affilano le armi in vista di Milan-Inter, semifinale di andata di Champions League in programma domani sera alle 21 a San Siro.

Rafael Leao ce la fa? Gli interrogativi riguardano, in casa rossonera, le condizioni dell'attaccante portoghese, che domattina si sottoporrà a un test fisico. Se il risultato positivo, Leao sarà titolare, altrimenti spazio a Saelemaeker sulla sinistra. Praticamente deciso il resto della formazione: Maignan in porta, Calabria e Theo i terzini con Tomori e Kjaer al centro della difesa. Krunic-Tonali a centrocampo, Brahim Diaz e Bennacer con Leao o il belga a completare la trequarti alle spalle di Giroud

Due dubbi per Inzaghi. Rebus tattico per i nerazzurri, tra regia e centravanti: ballottaggi Brozovic/Calhanoglu e Dzeko/Lukaku, con il croato e il bosniaco favoriti. Per il resto, pochi interrogativi: tornerà titolare Lautaro, a centrocampo sicuri del posto Barella e Mkhitaryan con Dumfries e Dimarco esterni. Darmian-Acerbi-Bastoni davanti a Onana, a disposizione D'Ambrosio mentre il verdetto su Gosens, che oggi si è allenato con un tutore alla spalla destra, arriverà soltanto domani.