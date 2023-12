Dumfries va ko: è il momento di Cuadrado, dentro o fuori per tenersi stretta l'Inter

Emergenza in difesa per Simone Inzaghi, ma pure la fascia destra non sorride. Si ferma infatti Denzel Dumfries: l'olandese, come il connazionale De Vrij, resterà ai box almeno fino a Natale. Una tegola che per l'Inter arriva alla fine del periodo più temuto - le trasferte in casa di Atalanta, Juve e Napoli, da cui comunque la squadra è uscita con 7 punti su 9 - ma all'alba di una fase della stagione altrettanto densa di partite. E non serve ricordare quanto l'ex PSV, che in questa stagione ha disputato sedici partite su diciannove considerando tutte le competizioni, sia un elemento cardine dell'undici tipo di Inzaghi.

C'è Juan Cuadrado. Il colombiano, arrivato a zero ma anche tra lo scetticismo generale della tifoseria per i suoi trascorsi juventini, non è riuscito finora a zittire il brusio di sottofondo che l'accompagna nella sua avventura nerazzurra, a San Siro e fuori. Fa i conti da inizio stagione con un'infiammazione cronica al tendine d'Achille, che ha comprensibilmente deciso di non operare, ma che lo ha tenuto ai box in diverse occasioni. Si arriva addirittura in doppia cifra: finora, il Panita è stato a disposizione di Inzaghi in nove partite sulle diciannove stagionali, saltandone dieci. E spesso - è successo anche col Napoli - per convocazione e impiego ha dovuto mettere in secondo piano il dolore che lo frena.

Ora tocca a lui. Adesso, però, le alternative latitano. Sulla destra Inzaghi può contare sull'uomo-ovunque Matteo Darmian, che però non può esserci sempre e comunque. Intanto, perché ha giocato tantissimo, persino più di Dumfries - 1.201 minuti a 1.166 - che sarebbe un titolare e non il dodicesimo. In seconda battuta perché l'assenza di Benjamin Pavard, che rientrerà poco prima di Natale, rende la fascia destra un settore molto complicato per i nerazzurri di Simone Inzaghi. C'è anche Bisseck, e per la cronaca non è escluso che il tecnico piacentino possa studiare l'impiego del tedesco da quinto, ma Cuadrado non ha più "scuse": contro l'Udinese, o al massimo contro la Real Sociedad, scenderà in campo dall'inizio. E, andando anche oltre i due assist portati alla causa nerazzurra, dovrà dare il suo contributo. Anche per tenersi stretta l'Inter, che al momento non pensa d'intervenire sul mercato di gennaio, ma dal colombiano si aspetta delle risposte.