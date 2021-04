Duncan pubblica gli insulti ricevuti su Instagram e replica: "La colpa è dei genitori..."

vedi letture

Sempre più giocatori stanno giustamente decidendo di render pubblici gli insulti che arrivano sui social per far comprendere, purtroppo, con che tipi di messaggi i giocatori sono abituati a dover fare i conti.

L'ultimo in ordine è di tempo è stato il centrocampista del Cagliari Alfred Duncan, che ieri dopo la vittoria contro la Roma ha ricevuto su Instagram insulti indecenti (in basso lo screen, ndr).

Esemplare la risposta del calciatore: "La colpa non è sua ma dei genitori.. Educazione è la chiave! Insegna ai tuoi figli come pensare e non cosa pensare".