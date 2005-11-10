Dura appena quattro minuti il vantaggio del Milan, Odenthal pareggia i conti per il Sassuolo
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 19:35Serie A
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11.10.2026 19:35Serie A
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Gol del Sassuolo, che pareggia i conti 4 minuti dopo il vantaggio rossonero. Da corner di Laurienté sbuca nel mucchio in area il sinistro del difensore che supera Maignan: 1-1. Rossoneri incapaci di gestire il vantaggio, concedendo immediatamente agli emiliani l'iniziativa tanto che poco prima del pari la squadra di Aquilani aveva sfiorato due volte la rete.
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