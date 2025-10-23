Dybala dal dischetto non sbaglia: la Roma torna in partita contro il Viktoria Plzen
Paulo Dybala realizza il gol che dimezza lo svantaggio della Roma all'Olimpico contro il Viktoria Plzen: l'argentino spiazza Jedlicka dagli 11 metri, un rigore concesso per un evidente tocco di mano della difesa ceca su un tiro di Pisilli, subentrato a Konè e subito in grado di dare una scossa alla manovra.
