Dybala, l'Inter mette sul piatto 6 milioni più bonus a stagione. La Joya intanto rifiuta tre club

Ieri è arrivato il gol con l'Argentina dopo tre anni, ma Paulo Dybala ha in testa una sola cosa: l'Inter. I patti con i nerazzurri, che lo hanno bloccato a tempo determinato sono chiari: non appena la Beneamata avrà lo spazio salariale adeguato, lui verrà ingaggiato. Non a caso l'ex juventino ha gentilmente declinato le offerte, scrive La Gazzetta dello Sport arrivate dall'Europa in queste settimane: precisamente da Borussia Dortmund, Siviglia e Newcastle. Dybala aspetta solo l'Inter, ma c'è prima bisogno di fargli spazio.

Intesa sull'ingaggio

Per ora, Paulo ha sul piatto un’offerta dell’Inter per un contratto pluriennale – 3 o 4 anni – da 6 milioni di euro netti a stagione più sostanziosi bonus, che lo porteranno a toccare quota 7, la vetta agognata per il sì. Lui sa che al momento può solo temporeggiare in attesa del via libera.