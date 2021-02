"Dzeko con Mayoral? Vedremo in futuro". Rivedi le parole di Fonseca dopo la vittoria col Braga

vedi letture

"Dzeko ha giocato bene, Borja Mayoral è entrato bene. Tutta la squadra ha giocato bene". Così Paulo Fonseca, tecnico della Roma, dopo la vittoria con il Braga: "Dzeko insieme a Borja Mayoral? Vediamo in futuro. La squadra sta giocando bene in questo modulo, non sono chiuso a giocare con due attaccanti ma vorrei avere la situazione in cui possiamo giocare"

Rivedi il video con le parole di Fonseca!