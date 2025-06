Dzeko-Fiorentina, parla Roberto Mancini: "Al City fu fondamentale. Se sta bene, farà tanti gol"

Atterrato ieri a Fiumicino, Edin Dzeko in queste ore sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart a Roma qui le immagini di TMW, per poi trasferirsi a Firenze. L'ex Fenerbache, una volta terminati i test di rito, è atteso al Viola Park nel primo pomeriggio per firmare il contratto, da 1.8 milioni a stagione, che lo legherà al club di Commisso per una stagione (con opzione legata al numero di presenze per l'annata successiva). Ad accoglierlo nel quartier generale gigliato non ci sarà Stefano Pioli, ancora a Riad anche se ha dato il benestare all'operazione, bensì i quadri dirigenziali della Fiorentina.

Nel frattempo, sulle pagine de La Nazione ha parlato proprio del centravanti bosniaco l'ex commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, che l'ha allenato ai tempi del Manchester City. Queste le sue parole sul nuovo acquisto della Fiorentina: "Lo volemmo prendere ad ogni costo, eravamo convinti delle sue qualità. Parliamo di quattordici anni fa, era già fortissimo e si dimostrò fondamentale. Secondo me Pradè ha fatto un bel colpo. Firenze è la città giusta per rivederlo in Italia. Se sta bene potrà fare tanti gol".