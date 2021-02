Dzeko-Roma, andata e ritorno. Cronaca di una tregua temporanea, in attesa di Tiago Pinto

Prove di pace in casa Roma. Con la tensione relativa al caso Edin Dzeko in evidente calo, la giornata di oggi metterà la parola fine a tutta la vicenda. Dopo il primo colloquio "interlocutorio" tra l'attaccante bosniaco e il tecnico Fonseca, andato in scena nella giornata di ieri, in queste ore infatti è previsto il faccia a faccia definitivo.

In lista UEFA - Ieri mattina Dzeko ha smesso di lavorare individualmente ed è tornato ad allenarsi con i suoi compagni (così come stamani), mentre nella serata è arrivata anche l'ufficialità della presenza del giocatore nella lista consegnata dalla Roma alla UEFA per la seconda fase di Europa League.

Le parole di Pinto - Segnali che chiudono il caso - almeno per il momento - in attesa di capire cosa succederà a giugno (ad oggi il capitano resta Pellegrini, ndr). Il tutto, aspettando la Juventus sabato in campionato e - restando alla stretta attualità - la conferenza stampa del dg Tiago Pinto prevista per questo pomeriggio (15.30). Un'occasione che è stata programmata dal dirigente per spiegare il mercato giallorosso ma che diventerà anche l'occasione per parlare di quanto successo tra Edin e Fonseca.