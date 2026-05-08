TMW È iniziato il dopo Anguissa in casa Napoli: la shortlist dei centrocampisti nel mirino

E' già iniziato il dopo Frank Anguissa in casa Napoli se, come pare, il centrocampista africano dirà addio agli azzurri. Non mettiamo il carro davanti ai buoi: tutto da scrivere, da decidere, ancora nulla di scontato, però le trattative sul rinnovo paiono arenatesi e le offerte in arrivo sulla scrivania di Giovanni Manna verranno considerate prioritarie. Va verso il rinnovo Stanislav Lobotka e in mezzo al campo servirà almeno un rinforzo. Quali i nomi?

La shortlist è bella lunga. Il primo obiettivo sarebbe Maximo Perrone, argentino del Como che piace anche all'Inter e che Cesc Fabregas vorrebbe trattenere sulle rive del Lago. Però l'Europa si avvicina per il Como e con questa anche la scure dei conti coi conti con la Uefa e col Financial Fair Play. Altri obiettivi del Napoli: Richard Rios del Benfica è un nome caldissimo, il giocatore che Gian Piero Gasperini avrebbe voluto alla Roma: "spero che Mourinho resti qui", ha detto il sudamericano, intanto potrebbe partire lui che ha la fila tra Premier, Liga e proprio il Napoli in A.

Gabriel Sara del Galatasaray è uno dei nomi nuovi: piace a mezza Europa, costa caro ma gli addetti ai lavori spiegano che valga ogni centesimo della valutazione e anche di più. C'è pure Johan Manzambi, svizzero, nazionale, che gioca in Germania al Friburgo. E chissà che dopo tanti tentativi a vuoto, non torni di moda anche Davide Frattesi dell'Inter...