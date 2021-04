È nata la Superlega! Striscioni di protesta dei tifosi all'Olimpico di Roma

La Superlega continua a far discutere. Fuori dallo stadio Olimpico di Roma sono comparsi tre striscioni dei tifosi contro la Superlega: "Spegni la TV, accendi il cervello", "non c'è pena né galera per l'omicidio della Superlega" e "Non ci pieghiamo ai vostri interessi. Boicotta la Superlega", questi i tre striscioni appesi alle cancellate.