TMW Ecco Josep Martinez! Il nuovo portiere dell'Inter è a Milano, ora visite e firma

Josep Martinez è appena atterrato a Milano e si appresta a diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter nelle prossime ore. Nella giornata di domani infatti il portiere in arrivo dal Genoa sosterrà le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto fino al 2029 con la Beneamata. Nelle casse del Grifone, bonus inclusi, entreranno circa 15,5 milioni di euro.

Inizialmente le due società stavano trattando per l'inserimento di una possibile contropartita, nella figura del giovane attaccante Gaetano Oristanio, ma poi la strada percorsa è stata unicamente quella del corrispettivo economico. Dal Venezia all'Inter dovrebbe invece arrivare Tessmann, con l'americano che però rimarrebbe in prestito per un altro anno in Laguna.

Sulla partenza di Martinez si è soffermato nelle scorse ore anche il presidente del Genoa, Zangrillo: "Il Genoa deve essere padrone di se stesso: se vende Martinez è perché pensa di poterselo permettere, perché arriva un altro Martinez o meglio di lui, e se va via Gudmundsson, come è andato via Dragusin abbiamo visto che abbiamo fatto ancora meglio”.

Di seguito le immagini dell'arrivo dell'estremo difensore spagnolo a Milano, realizzate dal nostro inviato