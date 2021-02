El Shaarawy titolare, l'ultima volta a ottobre: "Non mi capitava dalla nazionale, sto meglio"

In conferenza stampa al fianco di Fonseca alla vigilia del ritorno di Europa League contro il Braga, Stephan El Shaarawy, che domani sarà titolare, ha parlato così della sua condizione: “Sta migliorando, ho fatto due spezzoni di partita perché il piano di gestione era questo. Domani sarà la mia prima da titolare, non gioco da titolare dalla nazionale (7 ottobre 2020 contro la Moldavia, ndr), però sto molto meglio fisicamente e domani sarà una partita importante per la squadra e per me, per prendere minuti e maggiore fiducia e per la qualificazione".

