Oggi giocherebbero così - Lazio, Sarri è senza portiere e difensori. Incognite a centrocampo

vedi letture

È una Lazio ancora in costruzione quella che ritroverà Sarri martedì prossimo per la partenza per il ritiro di Auronzo. I contratti di Strakosha, Luiz Felipe e Leiva sono scaduti il 30 giugno e non sono più tesserati: la società al momento ha sostituito soltanto il centrocampista con il suo connazionale Marcos Antonio, 22enne preso dallo Shakhtar per 8 milioni. Per il portiere si sta lavorando su Carnesecchi (Vicario il piano B) mentre in difesa sta per arrivare Gila, classe 2000 del Real Madrid: 5 milioni più il 50% della futura rivendita i costi dell’operazione. Il club sta cercando di cedere Acerbi, che ha rotto con tutto l’ambiente, e verrebbe sostituito da Romagnoli, svincolato dal Milan. A centrocampo le incognite sono Milinkovic e Luis Alberto, con Ilic pronto a trasferirsi dal Verona alla Lazio. Chi ha già salutato il Bentegodi per arrivare all’Olimpico è Matteo Cancellieri, esterno 2002 preso per 7 milioni più bonus dall’Hellas.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Radu, Marusic; Milinkovic, MARCOS ANTONIO, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Allenatore: Sarri.