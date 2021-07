Empoli, Corsi: "Andreazzoli la cosa migliore che ci potesse capitare. Ha una marcia in più"

vedi letture

A margine della presentazione di Andreazzoli come nuovo tecnico, il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato del momento dei club azzurro: "Come sapete stiamo vivendo uno dei momenti più belli della storia dell’Empoli, l’ennesima promozione e il successo della Primavera. La cosa che più mi preoccupa è lo stato di ebbrezza che stiamo respirando. C’è il timore che ci porti fuori strada, ma abbiamo Aurelio che è una persona di grande equilibrio. Questo cambiamento lo reputo come una grossa opportunità, è il meglio che ci potesse capitare. Sono felicissimo di accogliere di nuovo Aurelio, ho la certezza di quello che ci può dare questo cambio tecnico. Lui ha una marcia in più nel contribuire al completamento tecnico-tattico dei calciatori. Il percorso di questi ragazzi giovani che abbiamo è favorito dalla presenza di Aurelio e del suo staff. Quando è nata l’idea del ritorno? Abbiamo voluto fin da subito Andreazzoli, dopo la conferma dell’episodio di Dionisi. Ci siamo guardati e abbiamo detto di andare dritti su di lui. Per me è una grossa opportunità perché abbiamo 4-5 ragazzi che possono giocare ad alti livelli e altri in ascesa".