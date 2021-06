Empoli, piace Sampirisi del Monza per sostituire il partente Sabelli

vedi letture

Con Sabelli in procinto di lasciare Empoli per il Genoa il club azzurro, fresco di promozione in Serie A, si è messo alla ricerca di un nuovo laterale destro per la difesa. Stando a quanto riportato da PianetaEmpoli l’attenzione della dirigenza toscana si sarebbe posta su Mario Sampirisi, classe 1992 sotto contratto fino al giugno 2022 con il Monza.