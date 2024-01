Ufficiale Empoli, preso Niang a titolo definitivo: il comunicato ufficiale del club

Con una nota sul proprio sito ufficiale, l'Empoli ha comunicato di aver acquistato a titolo definitivo M'Baye Niang. Questo il testo: "Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Adana Demirspor Kulübü per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore M’Baye Niang. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni.

M’Baye Niang è un attaccante di nazionalità senegalese e francese nato a Meulan il 19 dicembre 1994. Cresciuto nei settori giovanile di Basse-Seine Les Mureaux e Poissy, è con il Caen che fa l’esordio sedicenne in Ligue 1, collezionando 30 presenze. Nel 2012 firma con il Milan. Alla seconda giornata di campionato M’Baye fa l’esordio in Serie A nella vittoria dei rossoneri sul Bologna. Nella stessa stagione arriverà anche la prima volta in Champions League, nell’andata degli Ottavi di finale di finale con il Barcellona. A metà della successiva stagione Niang passa al Montpellier, chiudendo il campionato con 4 reti in 19 gare. M’Baye torna al Milan per poi passare a gennaio 2015 al Genoa, dove totalizza 5 gol e 3 assist in 14 presenze. Rientrato al Milan, Niang realizza le sue prime reti in maglia rossonera in Serie A nella vittoria per 4-1 sulla Sampdoria: in tutto saranno 8 centri tra campionato e Coppa Italia. La stagione 2016-17 si apre con la vittoria della Supercoppa Italiana nella finale con la Juventus, dopodiché, a gennaio, Niang va in prestito al Watford in Premier League. Nella seguente sessione di mercato estiva M’Baye firma con il Torino, dove rimane per un anno, per poi passare nell’estate successiva al Rennes. La stagione del ritorno in Ligue 1 si conclude con 44 presenze, 14 reti, 7 assist e in particolare la vittoria della Coppa di Francia in finale con il Psg. Niang prosegue nel Rennes fino a febbraio 2021 quando avviene il passaggio in prestito all’Al-Ahli nella Saudi Pro League. A fine campionato M’Baye torna in Francia all’Auxerre per poi approdare la scorsa estate all’Adana Demirspor nella massima serie turca. Con la nazionale senegalese, M’Baye Niang ha partecipato al Mondiale del 2018 ed alla Coppa d’Africa del 2019".