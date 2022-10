Empoli, Zanetti: "Spariti dal campo ultima mezz'ora, in queste partite rischi 7-8 gol"

Il tecnico dell'Empoli, Paolo Zanetti, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta per 4-0 contro la Juventus. "Il problema è che abbiamo fatto la partita per 60 minuti, quando abbiamo preso i due gol da calcio d'angolo siamo spariti dal campo. In queste gare puoi prenderne anche 7 o 8 di gol, è mia responsabilità. Loro si sono difesi molto bene e facevamo fatica a essere pericolosi".