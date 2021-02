Errore di Magnanelli, il Bologna ne approfitta. Soriano sblocca il derby col Sassuolo

Un errore di Magnanelli in fase di impostazione regala al Bologna il vantaggio. L'esperto centrocampista del Sassuolo infatti sbaglia l'appoggio indietro davorendo Barrow che vince un rimpallo con Marlon, si allarga in area e serve in mezzo Soriano che da pochi passi non può fallire l'appuntamento con il gol. Bologna in vantaggio al Mapei Stadium dopo 17 minuti,