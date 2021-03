Errori nella gestione Di Francesco? Semplici: "Non mi interessa, qui per salvare il Cagliari"

Nel corso della conferenza stampa odierna, tenuta alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, l'allenatore del Cagliari Leonardo Semplici - sei punti nelle prime due gare alla guida della squadra rossoblù - ha voluto evitare confronto con la precedente gestione targata Di Francesco: "Del passato non mi interessa, sono venuto a Cagliari con grande entusiasmo e determinazione per centrare l'obiettivo che ci siamo posti. Penso che la squadra inizi a trovare alcuni equilibri, ma vedremo da qui in avanti se usare delle varianti per sfruttare al meglio il gruppo".

