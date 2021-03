live Cagliari, Semplici: "Rugani e Simeone ci saranno, la Samp è un modello da seguire"

Il tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, sarà il protagonista della conferenza stampa (virtuale) per presentare la sfida di domani sera contro la Sampdoria, match che chiude il trittico di gare in soli sette giorni per la Serie A. Inizio previsto per le 13.30.

13.30 – Inizia la conferenza.

Come stanno Rugani e Simeone? Ha pensato di far rifiatare uno tra Duncan e Nainggolan?

"Entrambi hanno recuperato e si sono allenati con noi, mentre Sottil ha ancora una decina di giorni di attesa prima del possibile rientro. Per i centrocampisti è chiaro che 3 partite in una settimana siano tanti, stiamo valutando un po' il da farsi".

Cosa serve contro questa Sampdoria e cosa teme di loro?

"Sono una squadra di valore che lavora con lo stesso allenatore da un anno e mezzo, hanno buone qualità individuali specie dal centrocampo in su. Hanno un buon collettivo, noi dovremo dare continuità alle ultime prestazioni perché quel che abbiamo fatto non conta. I 6 punti devono servire a dare più coraggio per quello che vogliamo fare, ma domani sarà una partita difficile".

Si può dire che il Cagliari si sia re-iscritto a questo campionato dopo i 6 punti?

"Ci hanno dato uno slancio diverso rispetto al passato, ma era importante il mio impatto con i ragazzi che sembra sia stato positivo. Ora bisogna crescere e confermarsi, mettendo in atto quello che ho chiesto alla squadra e far crescere questo gruppo sotto l'aspetto tattico e tecnico. Per quanto riguarda quel che è successo non so cosa c'era prima, il mio è stato un approccio diretto e ho cercato di portare il mio entusiasmo per trasferirlo a loro: sta solo a noi arrivare all'obiettivo, ho cercato solo di dare fiducia a questi ragazzi che mi pare stiano rispondendo bene".

Finora siete stati bravi a gestire bene gli episodi della gara: ha preparato qualcosa a livello di gioco aereo? In difesa cambierà qualcosa?

"Per quanto riguarda la formazione vedremo domani mattina parlando con preparatori e staff medico, penso di fare un paio di cambi ma voglio dare continuità a questa formazione. Ma sono fondamentali i cambi, devono diventare il nostro valore aggiunto: sto cercando di valorizzare le caratteristiche di questi ragazzi. Sul discorso palle alte, la Sampdoria è una squadra fisica, noi cercheremo di avere una circolazione palla ancora migliore rispetto al Bologna".

Nella precedente gestione ci sono stati 3 equivoci tattici, pensa che siano stati superati?

"Del passato non mi interessa, sono venuto a Cagliari con grande entusiasmo e determinazione per centrare l'obiettivo che ci siamo posti. Penso che la squadra inizi a trovare alcuni equilibri, ma vedremo da qui in avanti se usare delle varianti per sfruttare al meglio il gruppo".

Quanto conta avere a disposizione un calciatore eclettico come Nandez?

"Ha caratteristiche che un allenatore vorrebbe sempre avere, oltre a un carattere eccezionale. Penso di impiegarlo in un ruolo dove può davvero esplodere, è un giocatore che mi dà equilibrio e spensieratezza in alcune giocate, specie a livello tecnico. Questi ragazzi mi hanno dimostrato una grande forza morale, spero di aver riacceso una fiammella soprattutto sotto l'aspetto morale, mi auguro di riuscire a tenerla accesa fino alla fine".

La Sampdoria di Ranieri può essere presa come esempio e modello per questo Cagliari?

"Assolutamente sì, l'anno scorso mister Ranieri ha fatto un ottimo lavoro in un momento simile a quello che viviamo noi oggi, quindi spero davvero che alla fine il risultato sia uguale anche per noi".

Finora quando ha dovuto scegliere tra giocatori esperti o giovani ha scelto l'esperienza, vista la delicatezza del momento.

"C’era bisogno di esperienza e positività. Era necessario che la squadra non perdesse fiducia anche dopo gli errori. Più avanti inseriremo anche altri giocatori che magari ora stanno fuori. Penso di avere a disposizione 22 titolari, poi sta a me sfruttarli al meglio".

Come sta la squadra a livello fisico?

“I giocatori stanno tutti bene. Domani sceglierò gli undici. Bisogna valutare la situazione della settimana e le tre partite ravvicinate. Lykogiannis? Lui è un giocatore importante che rientra, valuteremo domani il suo impiego dato che anche Zappa e Nandez hanno fatto bene in quei ruoli”.

13.50 – Termina la conferenza stampa.