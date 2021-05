esclusiva Agostinelli: "Lazio in forma anche se non stravince come in passato. Inzaghi? Resta"

Con Andrea Agostinelli durante il TMW News si è parlato di Mourinho alla Roma e non solo. "Per i giallorossi - ha detto - è un bello scossone. E' un tecnico che vorrà farsi fare una squadra di livello. Negli ultimi anno non è stato il solito Mou, ma la Roma ha fatto un bel colpo. Sarri? Problemi non ne avrà a trovare una sua collocazione. Forse all'estero può trovare qualcosa di meglio". Sulla lotta Champions ha detto: "La Lazio sabato deve vincere per forza, anche se c'è di mezzo la Fiorentina. Certo, la squadra biancoceleste non è più quella che stravinceva come l'anno passato e dava spettacolo. Ma in questo periodo è comunque in gran forma. Il futuro di Inzaghi? Mi aspetto che resti, lui vuol rimanere e la società vuol tenerlo; è un matrimonio che andrà avanti". Clicca sotto per guardare l'intervento completo di Agostinelli

