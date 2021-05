ESCLUSIVA TMW - Aguero a un passo dal Barça, Mascherano: "Gran colpo! E così seduci Messi..."

esclusiva Aguero a un passo dal Barça, Mascherano: "Gran colpo! E così seduci Messi..."

"Sergio Aguero sarebbe un grande acquisto per il Barcellona". Javier Mascherano, da tifoso blaugrana e connazionale del Kun, scalpita in vista del possibile approdo in Catalogna dell'attaccante in scadenza di contratto col Manchester City (obiettivo anche di Juventus e Inter in Italia). Una mossa strategica, a detta del Jefecito, anche per convincere Lionel Messi a firmare il tanto chiacchierato rinnovo e vestire ancora la maglia blaugrana.

"Aguero al Barça sarebbe un grande acquisto, una notizia del genere non può che entusiasmare chi ama questo club. Spero vivamente che l'operazione possa chiudersi per la qualità del giocatore e anche perché potrebbe contribuire a far restare Messi. Prendere Aguero significa infatti tentare di sedurre e persuadere Leo a rinnovare", ha dichiarato a TMW lo storico campione argentino durante uno speciale evento de LaLiga (del quale oggi Mascherano è ambasciatore ufficiale) in vista dell'ultimo turno di campionato.

Non è mancata ovviamente una battuta sui 20 gol in stagione del suo ex compagno Luis Suarez, che sta trascinando l'Atletico Madrid verso la vittoria del titolo: "È chiaro che chi più di tutti ha beneficiato della rottura Suarez-Barça è stato l'Atletico. Luis è un grandissimo attaccante e i tantissimi gol segnati in questa stagione parlano da soli. Da tifoso del Barça mi sarebbe piaciuto vederlo in un altro campionato e non in una rivale spagnola...".

Chiosa, infine, sul campionato discontinuo della truppa di Koeman: "Aveva iniziato così e così, poi però ha creato delle aspettative nella gente e si è ritrovata a dipendere quasi soltanto da sé stessa. Sembrava potesse farcela a vincere il campionato, o quantomeno a giocarselo fino all'ultimo, ma alla fine è andata com'è andata. Sicuramente hanno pesato tanto gli scontri diretti, ormai penso che sarà l'Atletico di Simeone a trionfare sabato".