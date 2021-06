esclusiva Cammarata: "Juve, Allegri garanzia. Di Francesco al Verona può rilanciarsi"

Chiacchierata a trecentosessanta gradi a Tuttomercatoweb.com con Fabrizio Cammarata, allenatore ed ex attaccante. Si parte dal Cagliari di cui ha vestito a lungo la maglia: "La stagione che si è da poco conclusa era partita male ma alla fine è arrivata la salvezza. La squadra aveva qualità importanti, era partita con altro obiettivi ma poi se vai sotto non è sempre facile risalire. Semplici ha saputo dare la scossa".

Tonali è uno degli obiettivi del Cagliari. Che ne pensa?

"E' un ragazzo giovane, passare dal Brescia al Milan non è semplice, ha bisogno di ambientarsi. E' comunque uno dei giovani più interessanti in Italia e al Milan può far bene il prossimo anno".

Per lui meglio andare a giocare in una squadra con meno pressioni o restare al Milan?

"Non so cosa voglia fare il Milan: fossi in lui resterei al Milan: ci sono tante competizioni, avrà spazio e può maturare prima".

Di Francesco probabile nuovo tecnico del Verona: come le sembra?

"Conosco Eusebio e per me è un grande allenatore, fa giocar bene le squadre. Ha avuto problemi negli ultimi anni ma Verona è la piazza giusta per rilanciarsi, per me può far bene"

Allegri è tornato alla Juve..

"E' una garanzia, se ha deciso di tornare è perchè ci sono i presupposti per provare a far bene in campionato e in Champions".

Che pensa di Raspadori convocato per gli Europei?

"Ha dimostrato di essere un attaccante forte e con caratteristiche diverse rispetto agli altri; può dare qualcosa in più a partita in corso per cambiarla. A mancini i giovani piacciono ed in effetti potrà dare una bella mano"

Lei è stato quest'anno tecnico dell'Apolonia Fier in Albania. Come si è trovato?

"E' stata un'esperienza bella e affascinante, sono contento di averla fatta. Ora vediamo per il futuro. Nel frattempo va detto che il campionato albanese è di buon livello, ci sono tanti giocatori che hanno qualità tecniche e fame. Vogliono arrivare e in tanti potrebbero giocare in Italia".