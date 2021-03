esclusiva Camolese: "Toro, gran vittoria col carattere. Zaza, risposte da professionista"

"Vittoria preziosa, arrivata col carattere". si esprime così Giancarlo Camolese a proposito del successo in rimonta del Torino contro il Sassuolo. "La squadra di De Zerbi - dice a Tuttomercatoweb.com - pareva poter fare il terzo go ma il Toro ha sfruttato bene i cambi ed è stato abile a crederci e ribaltarla".

Importantissima vittoria anche per il morale...

"E' stata una partita in cui si sono visti i giocatori che non hanno mollato e chi è entrato lo ha fatto con lo spirito giusto. Tutti sono concentrati sull'obiettivo, per tirarsi fuori dalla zona retrocessione".

E' la partita della svolta?

"Era molto importante. E' chiaro che il Toro dovrà lottare ancora però aver trovato questo successo e ritrovato un Sirigu eccezionale sono segnali positivi. Occorre continuare, la battaglia è ancora lunga".

Zaza protagonista...

"E' un giocatore che ha risposto sul campo, è la cosa più bella. Forse non è mai scattato il feeling con l'ambiente ma sta rispondendo da vero professionista. Spero che sia un nuovo inizio. I gol li fa e ha dimostrato di poterli realizzare".

Mandragora acquisto azzeccato...

"Sì, ha tempi di gioco e serviva a questa squadra per migliorare la metà campo: ha tiro e può dare un contributo come realizzatore. Ha segnato e sfiorato la rete, completa la metà campo con caratteristiche che non c'erano"