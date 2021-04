esclusiva Cosa fare con Dybala? Galderisi: "I giocatori forti la Juve non li vende"

vedi letture

I giocatori buoni la Juve non li vende". Giuseppe Galderisi, allenatore ed ex calciatore bianconero inquadra così la questione Dybala. E ai taccuini di Tuttomercatoweb.com dice: "Se andiamo a vedere bene del resto mancano i suoi 10-15 gol. E' stato fermo per molto tempo ma abbiamo visto poi che chi ha talento entra e segna. Sono convinto che prima di darlo via devi pensarci bene".

La sua permanenza potrà dipendere anche da CR7?

"Possono convivere, sanno giocare a calcio: uno può muoversi dietro le punte, oppure uno a destra e l'altro a sinistra. Possono divertirsi".

Dybala potrebbe anche andare scadenza di contratto...

"La Juve non lo farà mai arrivare a scadenza, anche se il calcio ora è cambiato. Il club saprà muoversi. Credo stiano parlando per trovare un accordo: se vuol restare nessuno lo manda via".