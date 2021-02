esclusiva Damiani: "Pirlo intelligente. In Europa? Serve sì calcio totale ma contano i giocatori"

Chiacchierata a tutto tondo con Oscar Damiani, procuratore ed ex calciatore tra le altre del Napoli e della Juventus. Sui bianconeri abbiamo sentito il suo pensiero e la sua opinione sull'accostamento di Pirlo ad Allegri, soprattutto per il modo di giocare delle ultime partite: "Fare paragoni è difficile, stiamo parlando di giocatori diversi e di un calcio che è cambiato, si gioca peraltro in stadi senza pubblico", dice a Tuttomercatoweb.com. "Credo che Pirlo abbia un'idea di calcio, però adesso giocare mezz'ora, far risultato e difendersi non è scandaloso. Si gioca ogni tre giorni e vanno risparmiate anche delle energie. Ci sono tante gare infatti con alti e bassi, anche se in effetti la Juve ha due squadre dello stesso livello".

C'è chi dice che in Europa però questa Juve alla Allegri non possa bastare

"Non sono d'accordo che la Juve sia alla Allegri. Forse Pirlo non riesce ancora ad esprimere ciò che vorrebbe e si è adattato ma all'inizio aveva idee diverse. Ma adattarsi è un segno di intelligenza".

E tornando all'Europa e al discorso di Adani e Cassano che sottolineano che serva di più?

"Non sono d'accordo con loro, in Europa serve sì un calcio totale ma la Juve lo può fare. Sono per un calcio organizzato ma la differenza la fanno i singoli".

Sulla crisi del Napoli che idea si è fatto?

"Il problema sono le aspettative, onestamente se il Napoli arriva tra il quarto e il sesto posto è un buon risultato; aspettarsi lo scudetto o i primi tre posti forse è troppo, ce ne sono di più attrezzate".

Gattuso però potrebbe giocarsi la panchina contro la Juve...

"Sarebbe sbagliato, deve restare secondo me fino a fine anno, poi ci saranno le riflessioni e le valutazioni"