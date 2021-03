esclusiva Danilevicius: "Lituania, una crescita graduale. Mancini, gran calcio moderno"

Il calcio italiano è in crisi? "Va fatta una distinzione tra la Nazionale e la serie A. Il ct Mancini ha fatto una bella rivoluzione, ora- a differenza di prima - l'Italia gioca un calcio moderno e veloce con giovani forti ed esperti. E' una squadra competitiva anche per gli Europei. Parlando della Serie A il campionato è forte però credo che Premier, Liga e Bundesliga siano migliori e si vede a livello internazionale".

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com il presidente della Federcalcio della Lituania Tomas Danilevicius ha parlato della nazionale che nella prossima settimana affronterà l'Italia nelle qualificazioni mondiali. "Siamo in un girone con Italia e Svizzera che, credo, si giocheranno la conquista del raggruppamento. La differenza tra noi e loro c'è, è chiaro che faremo fatica. Intanto comunque tre anni fa abbiamo fatto una ristrutturazione, cambiando modo di lavorare anche nel settore giovanile e facendo pure un accordo con le academy dell'Anderlecht prendendo spunto dalle loro metodologie. Ci vuole tempo, naturalmente per arrivare al prodotto finale".

