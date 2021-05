esclusiva Delio Rossi: "Inzaghi? Lotito è un programmatore, non si farà trovare impreparato"

Delio Rossi non si espone sul futuro di Inzaghi, perché "le dinamiche interne non le sappiamo. Simone è consapevole di ciò che si è detto con Lotito e Tare. Conosce l'ambiente e hanno un ottimo rapporto, prenderanno la scelta più giusta". L'ex allenatore della Lazio, in esclusiva a Tuttomercatoweb.com, ha poi aggiunto: "Inzaghi credo la sua scelta l'abbia fatta, credo ora dipenda molto dal presidente Lotito".

Nelle ultime partite, la Lazio è sembrata alla fine di un ciclo:

"Quando ci sono meccanismi così sottili, spesso è la società che fa la differenza, più dell'allenatore. Se i giocatori non vedono un rapporto forte tra dirigenti e tecnico può essere un problema".

Se Inzaghi non dovesse rinnovare, chi vedrebbe meglio Gattuso o Mihajlovic?

"Lotito è un programmatore, non si lascia trovare impreparato. Avrà già eventuale sostituto. Ma non è importante quello che penso io, conta quello che pensa il presidente in base a ciò che vuole fare con la Lazio".

Un giudizio sulla stagione della Lazio?

"Non ha fallito, ha fatto una stagione un pochino al di sotto delle aspettative. Ma si sapeva che la Lazio avrebbe fatto fatica a competere in campionato, perché so per esperienza che, quando vai in champions dopo tanti anni, pensi solo a quella. I giocatori non abituati, se il martedì giocano con il Borussia, affrontano la gara del sabato precedente come se fosse un'amichevole del giovedì. È umano, questa è la differenza dai grandi club che fanno ogni anno la Champions".