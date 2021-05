esclusiva Galante: "Addio Conte? Peccato, ora si torna a parlare della Pazza Inter"

Fabio Galante dice la sua sull'addio di Conte all'Inter. E ai taccuini di Tuttomercatoweb.com spiega: "Dispiace perchè ora inevitabilmente si torna a parlare di pazza Inter. Attraverso la programmazione e un lavoro approfondito dei tecnici e del club si era arrivati a vincere e ora era tempo di spingere sull'acceleratore per aprire un ciclo. Bastavano due giocatori al posto giusto, chiaramente senza vendere nessuno. Adesso si torna punto e a capo. Da ex calciatore e tifoso interista, ripeto, c'è molto dispiacere. E si possono aprire scenari importanti: può darsi qualche giocatore da Lautaro a Lukaku a Barella valuteranno magari il da farsi, bisogna vedere cosa succederà".

L'allenatore giusto ora quale sarà?

"Dopo Spalletti e Conte trovarlo giusto non è facile. Da buon toscano mi piacerebbe Allegri, è forte e intelligente. E' chiaro che poi può andare alla Juve e allora serve qualcun altro".

Inzaghi?

"Alla Lazio ha dimostrato di essere un bravo allenatore però per me non sarebbe una prima scelta".

Fonseca?

"Ho avuto il piacere di parlarci ed è persona interessante e intelligente. E' un signore, però si parla dell'Inter campione d'Italia e non so se sia il profilo giusto anche se conosce il calcio italiano. Non sarebbe una prima scelta neanche lui".