Dustin Antonelli: "Milan, non è finita. Pioli, giusto continuare con questo schema"

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Roberto 'Dustin' Antonelli che da ex rossonero ha detto: "Credo che il ko nel derby non lascerà scorie, la società e il tecnico sapranno ricompattare il gruppo e riprendere a correre. L'Inter ha meritato la vittoria anche se il Milan ha avuto tre grosse occasioni. Non credo che Pioli debba ritoccare qualcosa a livello tattico, è giusto continuare su questa strada visto che è quasi un anno che ci sono ottimi risultati. L'obiettivo era arrivare in Champions se poi arriverà qualcosa di più, meglio. Comunque non credo sia finita, mancano tante partite. Tonali? E' al primo anno e so cosa vuol dire giocare nel Milan, sta facendo la sua parte, dirà la sua più avanti. E Romagnoli resta un grande capitano, si può sbagliare ma non credo si possa discutere".

