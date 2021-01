esclusiva Imborgia: "Non credo che Dela sia sprovveduto da mettere in discussione Gattuso"

Tanti temi nella chiacchierata con Antonio Imborgia agente e intermediario di mercato. E' Intervenuto nel TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, e ha detto parlando del mancato scambio Dzeko-Lukaku. "Era un'operazione che non aveva un senso logico sotto il profilo tecnico. Credo sia stata una... finta trattativa per far pire a Dzeko che qualcosa si è provato a fare ma non è stato possibile far nulla. Per il resto è sempre capitato che un giocatore avesse delle incomprensioni con il tecnico ma credo tutto possa rientrare, è nell'interesse di tutti. Allegri per il futuro della Roma? Fonseca è un buon allenatore, guidare la Roma è difficile per tutti ma la squadra comunque è terza in classifica. Cosa dovrebbe fare allora la Juve? I conti si fanno alla fine: ora la Roma credo abbia bisogno di un punto di riferimento, De Sanctis è una persona fantastica ed è stato il collante tra club, allenatore e calciatori ma non basta essere amico dei calciatori per trovare le soluzioni nei rapporti: servono figure con un certo percorso e passato per avere un peso anche nello spogliatoio"

La situazione di Gattuso e le polemiche intorno a lui?

"Oggi, in generale, nel mondo dei social, se mille persone decidono di attaccare un tecnico diventa un problema perchè poi quei mille rischiano di diventare un milione. Non credo che De Laurentiis sia così sprovveduto da mettere in discussione Gattuso per una settimana sbagliata perchè di questo si tratta".

