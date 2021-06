ESCLUSIVA TMW - Maini: "Milan, Giroud idea interessante. Roma, ora servono due-tre colpi"

esclusiva Maini: "Milan, Giroud idea interessante. Roma, ora servono due-tre colpi"

vedi letture

Il Milan e la Roma al centro dell'intervista a Giampiero Maini. Ai taccuini di Tuttomercatoweb.com dice a proposito dell'ipotesi Giroud per i rossoneri: "Credo sia percorribile, è un giocatore che aggiunge esperienza, gol. Anche a livello internazionale è un elemento di spessore, mi pare una buona soluzione, un'idea interessante".

Per la difesa dovrebbe restare Tomori e a metà campo un obiettivo è Schouten...

"Tomori ha dimostrato di essere affidabile, è calciatore che ha anche tolto il posto a chi pareva titolare. Quanto a Schouten è cercato da molti club e credo sia un'operazione mirata".

La Roma targata Mourinho come se la immagina?

"Siamo curiosi di vedere come si muoverà sul mercato. Ora in panchina c'è un timoniere che ha creato tanto entusiasmo nella piazza, anche se è vero che il condottiero non va in campo. E' ancora prematuro dare giudizi, sono stati accostati decine di calciatori. Credo che la Roma due-tre colpi importanti debba farli. Dopo che hanno rinnovato Mkitharyan e anche Mancini si riparte da una buona base".

Due-tre colpi in che ruoli?

"In porta serve un investimento e poi punterei anche su un centrocampista e un attaccante".