Martorelli: "Spezia eccellente. Gara col Milan da far vedere a Coverciano"

Nel corso del TMW News è intervenuto Giocondo Martorelli, agente di lunga esperienza, con cui abbiamo parlato della rivelazione Spezia: "Nessuno poteva immaginarsi una classifica così buona e esprimendo un calcio fantastico. Credo - ha detto - che la gara col Milan sia da far vedere nelle aule di Coverciano. E' da apprezzare la continuità di gioco senza rifiatare. E una tale aggressività è cosa rara. E' una squadra organizzata e lo aveva già fatto vedere, c'è la mano di un tecnico che sta valorizzando elementi cresciuti nel settore giovanile come Maggiore e Bastoni che ha fatto tanta gavetta. E ha saputo dare alla squadra una ottima identità e una qualità di gioco. Credo sia giusto anche sottolineare come nel dicembre di due anni fa le cose non andavano bene e l'esonero di Italiano pareva alle porte: se non fosse stato per la lungimiranza e fermezza del ds dell'epoca Angelozzi, che ha sempre creduto in lui, non avremmo potuto assistere alla consacrazione dello stesso Italiano. Va dato merito anche all'attuale ds Meluso, perchè di solito chi arriva tenta di cambiare e invece è stato bravo a mantenere gli equilibri e lo staff tecnico inserendo giocatori che stanno dando molto a questa squadra, vedi ad esempio Agudelo".

