ESCLUSIVA TMW - Maspero: "Bel Toro nel derby ma sono due punti persi. Bene Verdi, ora continuità"

Maspero: "Bel Toro nel derby ma sono due punti persi. Bene Verdi, ora continuità"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Riccardo Maspero che ha commentato la situazione del Torino dopo il pari nel derby: "Sicuramente - ha detto - òa squadra granata ha tanto da recriminare, ha giocato un ottimo derby cercando di limitare la Juve che adesso ha qualche problema. Il bottino pieno pareva quasi fatto. Sono due punti persi che speriamo non complichino la salvezza del Toro".

Sanabria si è inserito subito molto bene...

"E' arrivato ed ha risolto certi problemi. Càpita che un giocatore arrivi in una situazione complicata e non abbia quelle problematiche che i compagni hanno assorbito per tutta la stagione. Ha entusiasmo e può trascinare tutti. Mi è piaciuto anche Verdi con la Juve: ha talento e può e deve dare tanto. Sta faticando a dar continuità al suo valore e questo dispiace. A livello tattico sabato non si è limitato a fare il semplice trequarti ma giocando con una squadra che si difendeva con il 4-4-2 è venuto anche sopra la linea dei centrocampisti della Juve e creava spazi in modo che i difensori granata trovassero delle imbucate per gli attaccanti".

