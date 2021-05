esclusiva Max Esposito: "Napoli in salute, non è stanco. Italiano ha dimostrato qualità"

vedi letture

Max Esposito ex calciatore del Napoli è intervenuto nel corso del TMW News per parlare dei partenopei e della sfida con lo Spezia: "E' un finale di campionato avvincente in chiave Champions. L'avversario di domani è serio, Italiano è un tecnico che ha dimostrato di avere grande qualità e serve dunque gran concentrazione. Gattuso sicuramente - che resti o no - vuol finire in bellezza. La squadra comunque non mi pare stanca; domenica scorsa c'è stato un calo forse legato al primo caldo". Sul capitolo allenatore ha detto. "Vedo che ci sono tante ipotesi. Se vuoi costruire qualcosa ti puoi affidare a giovani come De Zerbi e Italiano dando però a loro tempo; se invece vuoi raggiungere traguardi importanti nell'immediato devi andare su Allegri o Spalletti".

Clicca sotto per guardare