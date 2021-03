esclusiva Miccoli: “Tirana, non c'erano condizioni per continuare. Crotone, felice per Cosmi”

Fabrizio Miccoli e Francesco Moriero dimissionari dalla Dinamo Tirana. “Non c’erano le condizioni per continuare, recentemente non abbiamo preso soldi e ci abbiamo pure rimesso. La nostra è stata una scelta per passione e per fare esperienza”, dice a Tuttomercatoweb l’ex capitano del Palermo in viaggio verso l’Italia dopo aver salutato calciatori e tifosi.

Il presidente della Dinamo Tirana ha fatto intendere che siete stati esonerati e ha dichiarato che non può perdere tempo dietro ai nomi.

“Ci siamo dimessi (come documentato dal foglio allegato, ndr). Tutta questa confusione è nata dal fatto che nel comunicato mister

Moriero non ha salutato il presidente. Ma se ci dimettiamo evidentemente c’è qualcosa che non va. E comunque nemmeno noi abbiamo tempo da perdere però abbiamo perso due mesi. E se se avessi pensato al nome non sarei andato in Serie B albanese”.

Polemiche create dalla Dinamo a parte, che esperienza è stata?

“È stata un’esperienza formativa. Abbiamo conosciuto ragazzi splendidi. Ma mi chiedo: perché chiudere l’esperienza facendo confusione o perdere tempo? Noi siamo gente che vuole lavorare, siamo persone perbene”.

Intanto Serse Cosmi torna ad allenare. Lo ha scelto il Crotone.

“Sono contento che sia tornato in Serie A. Spero possa fare un buon lavoro. Mi dispiace per Stroppa, ma il calcio è anche questo”.