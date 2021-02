esclusiva Morales: "Roma favorita col Milan. Corsa scudetto ancora aperta"

Massimo Morales, allenatore e grande esperto di calcio internazionale è intervenuto durante il TMW News e con lui abbiamo parlato della sfida di domani sera tra Roma e Milan: "La squadra giallorossa - ha detto - dopo aver perso il derby si è ripresa bene mentre il Milan ultimamente è alle prese con un calo, anche con la Stella Rossa ha avuto difficoltà. Del resto ha tirato la carretta per tanto tempo e un rallentamento può starci, c'è stata anche una flessione di Ibra, il simbolo di questo Milan. Credo sia favorita la Roma comunque è una gara decisiva per entrambe le squadre. Una sconfitta potrebbe avere un bell'impatto psicologico peraltro in un momento in cui la lotta Champions vede tante squadre in corsa"

