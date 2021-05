esclusiva Moriero: “È lo Scudetto di Conte, ora i rinforzi per la Champions”

vedi letture

“Quando si vince è merito di tutti. Un po’ di più all’allenatore perché l’Inter ha passato momenti difficili. Io ho giocato in quella piazza e so che è difficile mantenere sempre i nervi saldi. Antonio ha continuato a lavorare trovando la quadratura, il sistema per sfruttare le caratteristiche dei calciatori”. Così a Tuttomercatoweb l’ex centrocampista dell’Inter, Francesco Moriero, commenta la vittoria dello Scudetto da parte dei nerazzurri.

Cosa risponde a chi sostiene che l’Inter non giochi bene?

“Bisogna prima di tutto capire cosa vuol dire giocare bene o male. Io sono nel calcio da tanti anni e ancora non l’ho capito. La cosa fondamentale è portare a casa i risultati. L’Inter ha determinate caratteristiche in contropiede e ogni volta comunque fa la sua partita. L’importante è fare risultato, avere l’ottanta percento di possesso palla e prendere tre gol non serve a niente”.

Si può pensare a vincere la Champions?

“Dipende dal progetto societario. Sicuramente Antonio rimarrà se vedrà un progetto importante. L’obiettivo è cominciare a rappresentare un po’ di più l’Italia in Europa. Bisogna dare carta bianca ad Antonio per la scelta dei giocatori e rinforzare la squadra”.