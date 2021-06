esclusiva Novellino: "Milan, Giroud era ideale. Samp, errore far andar via Ranieri"

Chiacchierata a Tuttomercatoweb.com con Walter Alfredo Novellino. Si parte dal mila e dalle scelte della società: "Hanno fatto di tutto per tenere Donnarumma. Maldini si è comportato da signore. Alla fine ha deciso di puntare su un portiere bravo e d'esperienza, Dispiace per Gigio ma la vita non si ferma e ripeto, il comportamento del Milan e di Maldini sono stati perfetti".

Era perfetto anche Giroud per il Milan se non fossero sorti problemi?

Il Chelsea lo vuol tenere credo perchè sa che Giroud è integro, sarebbe stato perfetto per il Milan per il 4-2-3-1 di Pioli: sa venire incontro, tiene palla, è bravo di testa. Era ideale in caso di sostituzione di Ibra".

Vlahovic e Scamacca possono essere le alternative?

Vlahovic è straordinario ma bisogna fare i conti con il mercato. Occorre guardare ai bilanci, non è un momento facile per le società. Stanno reggendo in un periodo particolare"

E il Napoli di Spalletti?

"Gattuso ha fatto un bel lavoro lasciando la strada spianata col suo 4-2-3-1. Mi piace Ruiz e non so se Luciano lo teine mai i giocatori bravi li vuole. Il Napoli è abituato a giocar così e Spalletti è ideale per dare un qualcosa in più".

L'allenatore della Samp ancora non c'è, sorpreso?

"Dispiaciuto per Ranieri che ha ottenuto risultati e ha fatto giocar bene la squadra. Non conosco la proprietà però Ranieri era una certezza e se poi qualcuno crede di avere bacchetta magica chissà, ma non credo".

Si è parlato di Dionisi e Vieira...

"Dionisi deve confermarsi a Empoli, Vieira sotto l'aspetto di allenatore non lo conosco. La soluzione migliore era tenere Ranieri".